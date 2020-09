Alpignano, Palmieri domina e guarda al ballottaggio

«Tra dieci giorni si ripartirà dallo zero a zero. Per questo anche nei prossimi giorni continueremo a girare i quartieri della città per illustrare il nostro programma». Steven Palmieri non si culla sugli allori e punta anzi ad incrementare l’impegno messo in campo nelle scorse settimane. «Ci rivolgeremo ai tanti che non sono andati a votare ed a quanti hanno scelto gli altre tre candidati. Siamo...

Su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020