Grugliasco, controlli antidroga davanti alle scuole

Ha dato i suoi frutti il servizio in borghese svolto la scorsa settimana dagli agenti della polizia locale al parco Ceresa in borgata Lesna, davanti alla scuola primaria Baracca e all’Enaip, tra via Alfieri e via Somalia. Sono stati sequestrati alcuni grammi di infiorescenze di marijuana e una ventina di semi, presumibilmente della stessa sostanza. Nei giorni precedenti erano giunte...

Su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020