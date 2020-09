L'età dell'arte: dal rock alla porcellana tra orsi, talento e colori

Ha dipinto un bel pezzo di vita, Barbara Giovinazzo, portando in giro cantanti e gruppi rock: un po’ in Italia («Non un granché»), un po’ in America («Bellissimo»). Poi c’è stato un sorpasso, quello dell’arte, e ora il nuovo affresco è un giro di mostre e porcellane, colori e creatività. «Come ha fatto l’arte a prendere il sopravvento? Semplicemente era giunto il momento di fare qualcosa per me, di diventare la tour manager di me stessa». Nella ‘prima vita’, bella ma centrifugante, c’erano artisti da controllare come scolaretti, viaggi lunghi che portavano lontano dagli affetti e il rumore duro del punk-rock da colonna sonora. Oggi quella musica vive ancora dentro questa ragazza cresciuta a Sangano, ma ora la ‘rockstar’ da controllare è lei, che sguazza...

su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020