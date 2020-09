No Tav: anche Amnesty International sta con Dana Lauriola

A sostegno di Dana Lauriola, l’attivista No Tav in carcere da giovedì 17 settembre, c’è ora anche Amnesty International, che ha ufficialmente condannato il suo arresto. Non è la sola, per altro, ma è chiaro che la forte presa di posizione di un’organizzazione internazionale che opera nel campo della difesa dei diritti umani assume un peso specifico non trascurabile. Dana Lauriola, prelevata dalla sua abitazione di Bussoleno, dove risiede dal 2019, davanti alle proteste del movimento No Tav, si trova attualmente nel carcere “Le Vallette” di Torino per scontare una pena detentiva di due anni, a seguito della condanna definitiva per “violenza privata” e “interruzione aggravata di servizio di pubblica necessità” relativa all’azione dimostrativa pacifica...

su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020