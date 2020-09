Tre casi positivi nelle scuole superiori valsusine

Rientravano nel rischio calcolato del ritorno a scuola, ma i primi tre casi di positività al Covid-19 registrati nelle scuole superiori valsusine, il primo al Des Ambrois di Oulx e il secondo al liceo Norberto Rosa di Susa, e infine ieri pomeriggio all’Itis Enzo Ferrari di Susa, hanno comunque suscitato un po’ di scalpore. Nulla di allarmante per il momento, ma un chiaro segnale di come sia necessario non abbassare la guardia con l’ingresso nella stagione autunnale, già di per sé vettore di virus anche in tempi normali, e di come i protocolli scolastici molto restrittivi, che ad alcuni sono sembrati esagerati, siano a loro volta indispensabili a contenere i casi...

Su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020