Venaus volta pagina: Di Croce trionfa con il 61 per cento

Voltare pagina, in modo roboante. È quello che ha fatto, nel segreto dell’urna, Venaus. Una spallata decisa agli ultimi 15 anni di storia amministrativa, impersonati dal sindaco Nilo Durbiano e rappresentati in quest’ultima tornata dalla lista “Insieme per Venaus”, capeggiata da Erwin Durbiano, sconfitta pesantemente (61 per cento contro il 39). In mezzo un anno abbondante di interregno con il sindaco “esterno” Avernino Di Croce, votato con un plebiscito già scritto nel maggio del 2019 e poi sfiduciato lo scorso 9 luglio con le dimissioni di ben 7 consiglieri di maggioranza ed opposizione. E le urne hanno sentenziato che l’amministratore rivolese dovesse continuare ad essere il primo cittadino, nonostante tutto. Una vittoria sua, ma anche di una squadra che ha saputo ricompattarsi intorno ad un sindaco defenestrato in maniera un po’ irrituale. Proprio le modalità di sfiduciamento del sindaco sono state, a conti fatti, il motore per la costruzione di una lista forte e radicata sul territorio, anche se con sindaco “esterno”, con il coinvolgimento di quasi tutte le realtà associative del territorio...

Su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020