Alpignano, voglia di ballottaggio: «Il sindaco lo voto io»

Domenica 4 e lunedì 5 ottobre si torna a votare per eleggere il sindaco di Alpignano. Si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I cittadini sono chiamati a scegliere tra Steven Palmieri ed Andrea Oliva. Il primo, ex segretario del Partito democratico e alfiere del centrosinistra con tre liste civiche a sostenerlo, è risultato primo, scelto dagli elettori con il 40,16 per cento. Che però non basta a farlo sedere sullo scranno del primo cittadino in Comune. Per farlo dovrà misurarsi con l’ex sindaco della città, Andrea Oliva a capo della lista civica “Obiettivo Alpignano” che ha preso il 18,75 per cento, restando staccato dal primo da ben 21 punti. Lui , a sua volta, aveva superato al fotofinish Davide Martino del centrodestra, fermatosi...

su Luna Nuova di martedì 29 settembre 2020