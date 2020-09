Blocco dei diesel Euro4: Rivalta dice "No"

Giovedì 1° ottobre scatta anche in buona parte dei comuni della cintura sud e ovest il piano anti-smog di Regione e Città metropolitana, secondo l’ormai consueto schema dei blocchi del traffico contro l’inquinamento: resta confermato l’ormai noto “semaforo” che prevede i due livelli di allerta, arancione e rosso, al raggiungimento delle soglie stabilite in base all’accordo delle Regioni del bacino padano. Ma se tutte hanno concordato sulla decisione di posticipare al 1° gennaio 2021 il previsto inasprimento delle misure che stabilivano lo stop dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 19 nella stagione fredda, dei veicoli diesel Euro4 adibiti al trasporto persone e merci, il Comune di Rivalta ha già annunciato che non recepirà questa disposizione nella...

su Luna Nuova di martedì 29 settembre 2020