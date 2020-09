Le valli di Susa e Sangone uniscono le forze nel Conisa

Archiviato in fretta e furia, per volere della Regione, il tortuoso esperimento della maxi Comunità montana, rimasta in vita lo spazio di una consiliatura tra il 2009 e il 2014 e poi soppiantata dalla nascita delle Unioni montane sui singoli territori, ora la valle di Susa e la val Sangone provano nuovamente ad unire le forze, stavolta nel campo dei servizi sociali. Con una differenza sostanziale: se la fusione amministrativa di 11 anni fa, mai digerita fino in fondo dagli enti locali, venne imposta “dall’alto” attraverso la riforma voluta dall’allora giunta regionale guidata dalla governatrice Mercedes Bresso, qui siamo di fronte ad un esperimento frutto di un lungo percorso che, auspicato certamente dalla Regione, si è sviluppato sul territorio e su un tema...

su Luna Nuova di martedì 29 settembre 2020