Covid: in valli e cintura i contagi di metà giugno

Molti casi sono asintomatici, vero, ma anche in Piemonte, e di riflesso nelle valli e in cintura, la curva dei contagi da Coronavirus ha ripreso ad alzarsi, anche se la situazione resta al momento sotto controllo. Ieri, secondo i dati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione, i nuovi casi sono stati 110, di cui 83 asintomatici: 34 sono frutto di screening, 52 contatti di caso, 24 con indagine in corso, mentre i casi importati sono 8 su 110. In totale sono 35mila 512 i casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte dall’inizio della pandemia, di cui 17mila 744 nel Torinese, 4mila 395 ad Alessandria, 1985 Asti, 1126 Biella, 3mila 482 Cuneo, 3mila 361 Novara, 1675 Vercelli, 1219 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 299 residenti fuori...

su Luna Nuova di venerdì 2 ottobre 2020