Gli spartani dell’Ocr cambiano casa: a Collegno nasce l’Olympic Park

Sbarca in città una disciplina sportiva che mette insieme resistenza, agilità e passione per le sfide che sembrano impossibili. L’Ocr (Obstacle course race) prevede appunto una corsa inframmezzata da ostacoli artificiali e naturali che mettono a dura prova le capacità atletiche dei concorrenti. Lo sanno bene gli appassionati dell’Invictus Team Torino, che fino a pochi mesi fa si allenavano a Caprie e ancora prima a Sant’Antonino di Susa. Dalla fine di agosto sono approdati nell’impianto sportivo di via Tampellini, proprio sul prato che fino alla scorsa stagione aveva ospitato le squadre del Collegno Rugby. «La disciplina affonda le proprie radici nel primo 900, ovviamente nel circuito militare - spiega il coach Andrea Siccardi - Le moderne Ocr sono nate...

su Luna Nuova di venerdì 2 ottobre 2020