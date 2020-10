Continua ad essere arroventato il clima politico e anche in questi ultimi giorni non sono mancati i colpi di scena. Il consiglio comunale di mercoledì sera infatti è stato gestito dall’assessore Paolo Lucino, in quanto la sindaca dopo pochi minuti dall’inizio ha accusato un malore ed ha dovuto essere trasportata in ambulanza all’ospedale di Susa...

Su Luna Nuova di venerdì 2 ottobre 2020