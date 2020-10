Alpignano: Palmieri si conferma, Oliva accusa

GUARDA IL VIDEO

Alla fine sarà Steven Palmieri il nuovo sindaco. La conferma definitiva è arrivata ieri, dopo il ballottaggio con l’ex sindaco Andrea Oliva. Una percentuale “bulgara” per il candidato del centrosinistra, che ha preso quasi il 70 per cento dei voti (69,31), contro il 30,69 dello sfidante Oliva. Un risultato, se non scontato, di certo atteso. Già al primo turno la coalizione di Palmieri aveva maturato un distacco di circa 22 punti percentuali, tanto che all’indomani della prima tornata elettorale si prospettava difficile il recupero per Oliva. A bocce ferme e dati alla mano, è chiaro che un recupero, anche parziale, non c’è stato. Importante anche il dato dell’affluenza, al di sotto delle aspettative, che si è attestato poco sotto al 40 per cento, più...

La telefonata al neo sindaco Steven Palmieri arriva puntuale quando ormai il divario è tale da ufficializzare il verdetto finale. Ma è davvero un gesto più che formale. Andrea Oliva non ha digerito per nulla la sconfitta ed il modo con cui, a suo giudizio, lo schieramento rivale ha svolto la campagna elettorale. Tanto che, alla richiesta di suggellare la fine dello scontro alle urne con una stretta di mano tra i due contendenti, l’ex primo cittadino fa un passo indietro. «Mi sono congratulato con Steven che stimo e ritengo una persona per bene. Ma lui ed i suoi alleati restano un avversario con cui non ho nulla a che spartire».

Mastica davvero amaro Andrea Oliva a caldo, subito dopo il termine dello spoglio delle schede. «Al di là dell’affluenza alle...

