Il piccolo esercito solidale degli Aib spala fango a Ceva

Sono oltre 50 i volontari Aib che tra sabato e la giornata di ieri hanno lavorato nel fango del’alluvione che ha colpito il Cuneese. Gli Aib dell’Area 28, che fa capo alla valle di Susa, si sono concentrati in particolare nel Cebano, operando fra Ceva e, in parte, Garessio, dove sono state distaccate le squadra di Susa e Condove. L’aliquota valsusina fa parte del piccolo esercito di 615 volontari che il Corpo Aib del Piemonte ha inviato nelle zone del Cuneese maggiormente colpite dall’evento alluvionale di venerdì e sabato, con tra i 500 ed i 600 millimetri di acqua scaricata dal cielo in poche ore...

Su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020