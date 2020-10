Milanere rivuole il tempo pieno alla scuola primaria: sale la protesta

Alla scuola primaria “Falcone e Borsellino” di Milanere il tempo pieno non è ancora partito e, allo stato attuale, rischia di rimanere congelato per l’intero anno scolastico. O meglio, di essere attivato in forma parziale, soltanto due giorni a settimana, probabilmente a partire da lunedì 12 ottobre, quando dovrebbero entrare in vigore due pomeriggi, il lunedì e il martedì. Una prospettiva che non piace affatto alle famiglie, che per i loro figli hanno scelto il plesso di Milanere proprio in virtù dell’orario calibrato sulle 40 ore settimanali. Nasce da qui la lettera di protesta che venerdì scorso è stata inviata alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Almese, Anna Salvatore, e per conoscenza alla sindaca Ombretta Bertolo e ai dirigenti degli uffici...

«Il tempo pieno a Milanere è stata una conquista da me fortemente voluta negli anni passati ed è mio interesse fare di tutto affinché possa essere riattivato al più presto»: la professoressa Anna Salvatore, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Almese, lo assicura nel replicare alla lettera ricevuta dai 72 genitori della scuola primaria “Falcone e Borsellino”. Il problema, che ha avuto ripercussioni a cascata su tutto l’Istituto, è nato dalla mancata concessione dei cosiddetti “posti Covid” aggiuntivi che erano stati richiesti nei mesi scorsi in vista del nuovo anno: «Mentre per la secondaria e l’infanzia abbiamo ottenuto il personale aggiuntivo richiesto, purtroppo per le cinque scuole primarie dell’Istituto non è stato concesso un solo “posto...

su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020