Paolo Comba, un gregario di lusso nella carovana del Giro

È un Giro d’Italia strano, ma parla piemontese. Grazie al neo campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, che nella prova contro il tempo di Palermo ha conquistato la prima maglia rosa di quest’atipica versione autunnale. Ma si esprime anche con l’idioma valsusino. Vuoi perchè fra meno di venti giorni, il 24 ottobre, la carovana rosa arriverà al colle del Sestriere, partendo da Alba e transitando per colle dell’Agnello, Izoard e Monginevro. Un tappone decisivo, ad un giorno dalla conclusione. Con una tappa d’emergenza in caso di neve sui colli più alti, come l’Agnello, che pare preveda il transito sul colle delle Finestre. E vuoi perchè uno degli uomini della carovana è valsusino, anzi segusino. Si tratta di Paolo Comba. 49 anni, aveva vissuto i suoi “cinque minuti di notorietà” quando si era candidato a sindaco a Gravere, venendo sconfitto da Piero Nurisso, odierno primo cittadino. Dall’anno scorso è entrato nell’organizzazione del Giro come volontario factotum di Rcs...

Su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020