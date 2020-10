Piossasco, autobus pieni: la protesta raddoppia

Rimborsi degli abbonamenti e rispetto delle norme anti Covid-19. Questi punti cardine del comitato “Io non salgo”, che, ormai da anni, protesta per il sovraffollamento negli autobus nella cintura sud di Torino. Le rimostranze per ora verranno racchiuse in due documenti, che verranno inviati agli enti principali, a partire dall’Asl e dall’Agenzia per la mobilità. «Ci sarà un documento relativo alla questione dei voucher, non in linea con le normative europee e che non tiene conto dei ragazzi dell’ultimo anno», spiega Salvatore Longo, referente del comitato. Nell’altro documento invece verranno sviscerate tutte le criticità riguardo il rispetto delle norme sanitarie. Un capitolo, questo, particolarmente delicato...

Su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!