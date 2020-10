È scomparso l'ultimo “cavagnè” di Mattie

Lo scorso 1° ottobre una pagina importante della storia di Mattie si è chiusa. In silenzio, senza far troppo rumore, come era sua abitudine. È quella la data in cui si è spento, a 89 anni, Giovanni Belmondo, conosciuto per essere stato uno degli ultimi “cavagnè” del paese e della valle, insieme a Leandro Riffero, ma in realtà era molto di più: un montanaro d’altri tempi ma anche collante della comunità, con il suo impegno in molte attività del paese, dalle feste delle castagne all’alpeggio delle Toglie e al consorzio allevatori, di cui fu uno dei soci fondatori e per cento periodo anche presidente...

Su Luna Nuova di venerdì 9 ottobre 2020