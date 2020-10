L'appello da Bardonecchia: «Ridatemi Olga, è tutta la mia vita»

Olga è un bulldog francese di piccola taglia. La sua faccia paffuta trasmette automaticamente simpatia da ormai quasi cinque anni. A tutti quelli che incontra per le strade di Bardonecchia, ma in particolare al suo proprietario, Stefano Cicogna, con cui è riuscita a costruire un rapporto che va molto al di là di quello fra padrone e cane. E proprio per questo la sua scomparsa, avvenuta sabato scorso, ha gettato nella disperazione più profonda il suo proprietario, tanto da indurlo a lanciare un appello sui social in cui promette, a chi dovesse ritrovarla, una ricompensa non indifferente, 5mila euro...

Su Luna Nuova di venerdì 9 ottobre 2020