Geo&Geo sbarca nei castagneti di Villarfocchiardo

Il marrone valsusino torna in tivù su “Geo&Geo”. Anzi questa volta è la nota trasmissione condotta da Sveva Sagramola e Alessandro Biggi a far visita direttamente ai castagneti valsusini. Lo farà nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre. Il collegamento di una decina di minuti sarà effettuato dai castagneti della Gialetta e dall’area dove avrebbe dovuto svolgersi la Sagra del Marrone, annullata a causa del Covid. Ospite Paolo Chiaberto della cooperativa La Maruna (nella foto), che come aveva già fatto in due occasioni negli studi televisivi romani, spiegherà la cultura del marrone villarfocchiardese e valsusino ai telespettatori di Raitre, mentre le telecamere indugeranno sui castagneti tirati a lucido, sui prodotti trasformati della cooperativa e sui alcuni piatti tipici realizzati con i marroni per l’occasione. In mancanza della Sagra la cooperativa La Maruna offrirà per due domeniche, il 18 e il 25 ottobre, la possibilità agli appassionati del marrone di acquistare i suoi prodotti, marroni freschi e trasformati, presso il proprio magazzino e punto vendita di via Suisse a Villarfocchiardo, a poche decine di metri dalla statale 25. Il punto vendita sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18.