Avigliana, otto ore di sciopero alla ex Tekfor

Giovedì scorso a Torino c’è stato il primo incontro tra sindacati e azienda per la discussione del piano industriale quinquennale della Primotecs, la ex Tekfor di via Martin Luther King 6, società del gruppo tedesco Mutares Se & Co Kgaa. L’esito non è stato dei più felici, almeno per i lavoratori, che venerdì dopo avere riferito ai colleghi in assemblee negli stabilimenti (gli impianti sono ad Avigliana e Villar Perosa), hanno deciso di proclamare otto ore di sciopero sui tre turni per la giornata di oggi...

Su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020

