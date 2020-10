Coronavirus: stretta su sport amatoriale, movida e feste

Ieri le Regioni hanno chiesto al governo altre 24 ore per visionare e ragionare sul nuovo Dpcm che entrerà in vigore nei prossimi giorni, al posto di quello in scadenza giovedì 15 ottobre: alla cabina di regia hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i governatori delle Regioni e i rappresentanti degli enti locali, insieme ai ministri della salute Roberto Speranza e degli affari regionali Francesco Boccia, mentre ieri sera si è tenuta un’altra riunione fra il premier i capidelegazione della maggioranza giallorossa. Il lockdown nazionale generalizzato, come quello tra marzo e maggio, è stato al momento escluso dall’esecutivo. Le misure allo studio per contrastare l’innalzamento della curva dei contagi da Covid-19, che dovrebbero essere...

su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020