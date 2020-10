La rotta dei disperati si è spostata su Claviere

L’azzurro tenue delle mascherine, al chiaro di una luna quasi piena, mette in evidenza le figure furtive che si aggirano nella notte della frontiera, un po’ spaesate, guardinghe. Sarebbero invisibili, nei loro poveri vestisti scuri, se non fosse per quelle mascherine che danzano nella notte gelida del confine. Ma invisibili, agli occhi del mondo, lo sono comunque, nella loro disperata corsa ad ostacoli attraverso le frontiere di mezza Europa verso un benessere sognato e che forse non arriverà mai, tritato nel passacarne dello sfruttamento e della clandestinità che molti di loro incontreranno. Claviere, ultimo presidio italiano prima della frontiera francese, lassù al Monginevro. Un sabato come tanti, di bassa stagione, a cavallo fra la fine dell’estate e l’inizio di una stagione turistica invernale che il Covid potrebbe far terminare prima ancora di iniziare. La rotta dei migranti da Bardonecchia, dove aveva avuto un drammatico picco un paio di inverni fa, con storie tragiche nella neve del colle della Scala e del colle del Frejus e storie tese con i cugini d’Oltralpe, si è spostata sull’altro valico valsusino che consente l’accesso alla Francia, il Monginevro. Ad altitudine meno elevata, più facile anche d’inverno, ma anche più controllato dalla Gendarmerie. Ci sono state delle morti anche qui, ma il sentiero della speranza per molti disperati del Sud del mondo si è ormai consolidato da queste parti...

Su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020