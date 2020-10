Rivoli, il Covid cancella la Fiera di Santa Caterina

Non la spagnola, non la peste, ma il Covid-19. La Fiera di Santa Caterina non si farà, ma è già storia. Che venisse annullata ce lo si aspettava, sia per l’aumento dei contagi sia per le misure di sicurezza sempre più stringenti. Un momento non del tutto inaspettato, ora ufficiale: la decisione definitiva della giunta comunale è arrivata con la delibera di giovedì pomeriggio.

Del resto l’amministrazione...

Su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020