S.Ambrogio: Enrico e il "Polpo", la pizza dell’anno per il Gambero Rosso

Fa strano a dirlo, ma quel polipo che ha incantato il palato del Gambero Rosso agita metaforicamente i suoi tentacoli non in un ambiente di mare, ma ai piedi di un monte: il Pirchiriano. Porta infatti la firma del santambrogese Enrico Murdocco, 29 anni, la pizza “Polpo” che nei giorni scorsi è stata insignita del premio speciale “Pizza dell’anno” dalla guida “Pizzerie d’Italia 2021” del Gambero Rosso, nella categoria pizza al taglio: una golosità, certo, ma di estrema raffinatezza, che si presenta sotto forma di polpo cotto a bassa temperatura, crema di mandorle e senape spadellata. Per Enrico, oggi patron di “Tellia”, un laboratorio del gusto che fa dell’hashtag #croccantemorbidezza il suo marchio di fabbrica, si tratta del primo importante riconoscimento nella...

su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020