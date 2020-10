Avigliana, ex Tekfor: un martedì di tensione

Schiarita in vista per i rapporti tra proprietà e lavoratori della ex Tekfor, oggi Primotecs. Martedì gli operai dello stabilimento aviglianese sono scesi in sciopero per quelle che inizialmente avrebbero dovuto essere otto ore “dimostrative”, diventate astensione dal lavoro ad oltranza dopo che in mattinata, all’arrivo della dirigenza del gruppo tedesco c’erano state tensione ed incomprensioni...

Su Luna Nuova di venerdì 16 ottobre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!