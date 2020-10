Chiomonte: la rivincita del becouet, un vino medaglia d'oro

Era sempre stato, storicamente, un gregario. Quello che faceva il lavoro duro, “sporco”, per il proprio capitano, l’Avanà. Meno celebre, anche se il suo contributo di corpo e colore era necessario, fondamentale, imprescindibile per il successo sulle tavole del suo parente più noto. Adesso si sta pian piano risollevando, andandosi a prendere quegli spazi che gli competono. È entrato a far parte, dopo un lungo iter, della famiglia di cultivar della Denominazione di origine controllata “Valsusa” e anche nelle competizioni di settore si sta facendo notare, prendendosi delle soddisfazioni forse tardive ma comunque più che meritate. La più gratificante di tutte è quella ufficializzata nello scorso fine settimana, quando Andrea e Nadia Croce, dell’azienda ‘L Garbin di Chiomonte, si sono recati a Milano a ritirare la medaglia d’oro, il massimo riconoscimento, del concorso “Vins Extrèmes”, bandito dal Cervim e giunto alla sua 28ª edizione...

Su Luna Nuova di venerdì 16 ottobre 2020