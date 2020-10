Rivoli: botta e risposta tra Asl e sindacati sul rebus tamponi

È polemica per i tamponi all’ospedale. Un botta e risposta tra Asl e “Anaao assomed”, sindacato dei medici e dirigenti sanitari. Tutto è nato proprio dal sindacato, che ha denunciato la mancanza di reagenti per i test del tampone nel laboratorio dell’ospedale: «Secondo i dati del Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive) l’area dell’AslTo3 può avvalersi del solo laboratorio di Rivoli, che garantisce 34 test al giorno ogni 100mila abitanti, mentre il Dpcm del 26/4/2020 indica il fabbisogno ottimale in 250 tamponi al giorno ogni 100mila abitanti», ha fatto sapere il sindacato dei medici.

L’Anaao prosegue: «Sempre secondo il Dirmei, l’Asl To3 lamenta la carenza di 1108 tamponi al giorno, la carenza più grave...

su Luna Nuova di venerdì 16 ottobre 2020