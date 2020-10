Susa: maltratta madre e sorella per avere i soldi per la droga

Un anno fa era già stato arrestato per episodi di maltrattamento verso i propri famigliari. Qualche giorno fa è di nuovo cascato in comportamenti di violenza fisica e psicologica tra le mura domestiche, finalizzati nello specifico ad ottenere i soldi necessari per comprarsi la droga. Un 24enne di Susa è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti ed estorsione nei confronti della madre e della sorella: il giovane è stato colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del tribunale di Torino, su richiesta della competente procura della Repubblica, in seguito a diverse segnalazioni e interventi dei carabinieri...

Su Luna Nuova di venerdì 16 ottobre 2020