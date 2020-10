Frank, Fedora e Florida: a Bussoleno i primi alpaca allevati in valle

All’inizio erano due, adesso sono tre, due femmine e un castrone. Prossimamente aumenteranno ancora, visto che la “famiglia” è stata condotta in un allevamento di Carmagnola per la monta delle due femmine. Sono gli alpaca ‘d Calusat, i primi ad essere allevati in valle di Susa, nei prati assolati di Calusetto, a Bussoleno. Ad iniziare questo allevamento sperimentale di camelidi andini è stata una giovane coppia, Giuseppe Oliveri e Giulia Pavani. 37 anni lui, 26 lei. Di consolidate origini bussolenesi lui, di Biella lei. Insieme hanno scelto di trovare casa a Meana, ma a Bussoleno, a Calusetto, nei grandi terrazzamenti che una volta ospitavano le vigne ed i coltivi della famiglia Oliveri, hanno deciso di affrontare la coraggiosa sfida con l’allevamento degli alpaca. Ad aprile 2018 sono così arrivati i primi due esemplari, il castrone Frank e la femmina Fedora, nati l’anno precedente. Due anni dopo, circa un mese fa, a far loro compagnia è giunta, dall’allevamento “Alpaca dell’Arbu” in val d’Ala, gestito da Giorgio Solero, uno dei primi in Piemonte a misurarsi con l’allevamento amatoriale di questi camelidi, Florida, nata a giugno 2019...

Su Luna Nuova di martedì 20 ottobre 2020