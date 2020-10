Lotta al Covid e alla crisi: dal governo una stretta "soft"

È una stretta tutto sommato “soft e spalmata”, senza picchi eccessivi di restrizioni, quella impressa dal governo con il nuovo Dpcm presentato domenica sera dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. O per lo meno, più soft di come tanti se la aspettavano, vista l’impennata esponenziale vissuta la scorsa settimana dalla curva dei contagi: dopo un lungo e serrato confronto all’interno della maggioranza e con le Regioni, nel governo alla fine ha prevalso una linea maggiormente aperturista, che prova a tenere insieme lotta al Covid e lotta alla crisi economica, cercando di penalizzare il meno possibile le categorie sin qui più martoriate. Il tutto non senza qualche aspetto controverso. Ma con una parola d’ordine molto chiara: scongiurare in ogni...

su Luna Nuova di martedì 20 ottobre 2020