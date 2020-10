«Presto delibera di valle sullo smarino»: mozione No Tav bocciata a Caselette

Presto i consigli comunali di tutta la bassa valle di Susa porteranno in discussione una delibera per dire “no” all’ipotesi di stoccare temporaneamente a Susa lo smarino estratto dallo scavo del tunnel di base della Torino-Lione. Lo ha annunciato il sindaco Pacifico Banchieri, che è anche presidente dell’Unione montana, durante il consiglio comunale di mercoledì 30 settembre, in cui il gruppo di minoranza “Passione civica per Caselette” ha presentato una mozione avente come oggetto “Linea ferroviaria Torino-Lione. Richiesta di sospensione dei lavori del tunnel di base e ridefinizione del sistema dei trasporti internazionali”. Un evidente tentativo, a guardarla con occhio più politico, di mettere alla prova Banchieri nella doppia veste di sindaco-presidente che sul Tav...

su Luna Nuova di martedì 20 ottobre 2020