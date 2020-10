1085 positivi tra valli e cintura: più che sestuplicati in tre settimane

Il Coronavirus galoppa, ormai anche in valli e cintura: i casi attualmente positivi presenti sul nostro territorio sono in totale 1085, secondo i dati aggiornati a ieri della mappa Covid della Regione Piemonte. Di questi, 585 sono in cintura ovest, 294 in cintura sud, 149 in valle di Susa (132 in bassa valle e 17 in alta valle) e 57 in val Sangone. Che l’impennata sia stata a dir poco esponenziale lo dimostra il dato assoluto di tre settimane fa, quando i casi in quel momento positivi tra valli e cintura erano appena 166: vuol dire che in 21 giorni sono più che sestuplicati. Collegno è il comune che conta più casi (225), seguito in cintura ovest da Rivoli 150, Grugliasco 96, Pianezza 46, Alpignano 38, Buttigliera 16, Rosta 11, Villarbasse 3. In cintura sud...

su Luna Nuova di venerdì 23 ottobre 2020