Due positivi alla primaria di Almese: classe in quarantena

A poco più di un mese dal ritorno sui banchi, iniziano ad essere diverse, anche in valle di Susa, le scuole coinvolte da casi di positività al Covid-19: tra queste c’è la primaria Monsignor Spirito Rocci di Almese, che conta al momento due situazioni di contagio all’interno della medesima classe, tuttora sottoposta ad una quarantena “a singhiozzo”. Il primo caso è stato comunicato in forma ufficiale all’Istituto comprensivo dalla stessa Asl To3, mentre il secondo era noto a ieri mattina soltanto in via ufficiosa: una discrepanza figlia dei ritardi nelle comunicazioni tra Asl e istituzioni scolastiche, che certo non aiutano i dirigenti nella gestione quotidiana dell’emergenza. Dirigenti su cui per altro, in assenza di comunicazioni da parte dell’autorità...

su Luna Nuova di venerdì 23 ottobre 2020