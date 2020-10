Istituto comprensivo di Susa: insegnante positiva, tutti gli alunni a casa

Torneranno a scuola già stamattina gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia dell’Istituto comprensivo di Susa che ieri erano stati costretti a rimanere a casa dopo la segnalazione di un’insegnante positiva al Covid-19. Fa eccezione soltanto la scuola dell’infanzia di Novalesa, in cui l’insegnante aveva più di recente svolto una lezione, che rimarrà in quarantena fino al prossimo 28 ottobre. I bambini interessati, in questo caso, sono dieci...

Su Luna Nuova di venerdì 23 ottobre 2020