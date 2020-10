La Brocca lascia medicina, bufera sull'ospedale di Susa

Antonello La Brocca, primario dello struttura complessa di medicina generale dell’ospedale di Susa, nella giornata di lunedì ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa. Non si tratta però di un fulmine a ciel sereno. L’attrito fra il primario, che ha diretto la medicina di Susa dal 2013 dopo nove anni alla guida di quella dell’ospedale di Giaveno, e i vertici dell’Asl To3 erano noti a tutti, come il provvedimento disciplinare che quest’estate aveva colpito lo stesso La Brocca, suscitando molta solidarietà al primario da parte del personale medico e paramedico del nosocomio segusino...

Su Luna Nuova di venerdì 23 ottobre 2020