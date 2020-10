Test rapidi: partono farmacie e studi medici

L’utilizzo dei test rapidi per individuare le persone positive al Coronavirus ha preso il via in questi giorni. Il Piemonte è la prima Regione in Italia a dare un’accelerata alla ricerca dei positivi predisponendo un programma complesso e strutturato, che coinvolge ospedali, case di cura e, questa è l’altra novità, farmacie e studi medici. Lo ha detto con malcelato orgoglio il presidente della Regione, Alberto Cirio, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche gli assessori alla sanità, Luigi Genesio Icardi, alle politiche sociali, Chiara Caucino, e il commissario dell’area giuridico-amministrativa dell’unità di crisi, Antonio Rinaudo. «La dotazione complessiva è di 2,4 milioni di test - ha precisato - frutto di una gara indetta...

su Luna Nuova di venerdì 23 ottobre 2020