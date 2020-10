Almese, la rabbia dei cinema per il "finto lockdown"

La rabbia è tanta, inutile nasconderlo. Dopo il nuovo Dpcm varato domenica dal governo, che impone la chiusura fino al 23 novembre anche di cinema e teatri, tutto il settore della cultura e dello spettacolo è in rivolta. «Un vero disastro», accusa senza mezzi termini Mariella Rocchietti dell’associazione 35 mm che gestisce il cinema-teatro Magnetto di via Avigliana 17, sia per le proiezioni di prima visione che per il Cine Club. «Fa rabbia perché siamo sempre stati ligi alle prescrizioni sanitarie sia a livello personale, sia da un punto di vista lavorativo: dalla riapertura della sala nel mese di giugno abbiamo fatto di tutto e di più affinché le cose funzionassero dal punto di vista della sicurezza, ed era giusto che fosse così. E adesso ci ritroviamo punto e a...

su Luna Nuova di martedì 27 ottobre 2020