E alle scuole superiori la didattica a distanza sale al 75 per cento

Confusione. Questo il rischio da evitare dopo le ultime direttive del governo che per le scuole secondarie di secondo grado, ossia licei, istituti tecnici e professionali, prevede non solo di tornare alla Dad, didattica a distanza, ma di incrementarla: dal 50 per cento ad “almeno” il 75 per cento. Fino a domenica, infatti, i presidi avevano diramato gli orari per questa settimana in base a quanto loro comunicato precedentemente e avevano ancora diramato gli avvisi “urgenti” con le disposizioni organizzative previste a partire da lunedì, con un programma che prevedeva la didattica a distanza per il 50 per cento degli studenti, escluse le classi prime, cui si garantiva una presenza continuativa. «Avevamo messo a punto gli orari dei giorni a...

su Luna Nuova di martedì 27 ottobre 2020