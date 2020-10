Susa, il Covid bussa alle porte del San Giacomo

La prima ondata il San Giacomo l’aveva superata indenne: in primavera, all’interno della residenza per anziani di via Cascina Vazone 7, non si era verificato nemmeno un contagio da Coronavirus, frutto della lungimirante scelta di “barricare” la struttura fin dal 23 febbraio, prima ancora che arrivassero precise direttive in tal senso. Una volta superata la fase acuta dell’emergenza, le drastiche misure di prevenzione sono proseguite per tutta l’estate e l’inizio dell’autunno, con le visite di parenti e famigliari consentite solo nel cortile e non tra le mura dell’edificio, ma nulla hanno potuto contro la virulenza di questa seconda ondata. E così stavolta l’Rsa segusina, che ospita circa 190 anziani, non è stata risparmiata dal contagio: a ieri, lunedì 26 ottobre, si contavano alcune decine di persone infettate dal Covid-19, tra ospiti e personale sanitario...

Su Luna Nuova di martedì 27 ottobre 2020