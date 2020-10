Un "quasi lockdown" contro l’impennata del Covid

La stretta stavolta c’è stata, e si fa già sentire. Non è un lockdown come quello di marzo e aprile, ma si avvicina molto. Dopo aver a lungo tergiversato, varando due Dpcm molto blandi, domenica il governo Conte ha deciso di imprimere un “giro di vite” che va a impattare su molti settori: chiusure totali per cinema, teatri, palestre, piscine e impianti sciistici; chiusure parziali per bar e ristoranti tutti i giorni alle 18; niente pubblico agli eventi sportivi; scuole superiori che tornano per la gran parte dell’orario alla didattica a distanza. È la ricetta con cui Palazzo Chigi ha deciso di contrastare, stavolta sul serio, la crescita esponenziale della curva dei contagi. Lo ha fatto senza nemmeno attendere i 14 giorni canonici per verificare gli effetti delle misure varate...

su Luna Nuova di martedì 27 ottobre 2020