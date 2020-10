Vaie, furto di macchinari al capannone Alcar: «Altro duro colpo»

Non bastasse il pesante quadro aziendale e occupazionale che già grava da mesi sull’Alcar di Vaie, è arrivato pure un misterioso furto a complicare ulteriormente la situazione produttiva dello stabilimento metalmeccanico di via Nazionale 30. L’amara scoperta è stata compiuta ieri mattina, lunedì 26 ottobre, quando dirigenti e lavoratori, entrando all’interno del capannone, hanno notato come mancassero all’appello diverse attrezzature: sono state rubate sei saldatrici, due macchine idropulitrici e una serie di cavi in rame, procurando danni ingenti agli impianti produttivi. Il furto è stato messo a segno durante il week-end, anche se non sono fin qui emerse indicazioni più precise su quando possa essere avvenuto: sicuramente tra la sera di venerdì 23, dopo la...

su Luna Nuova di martedì 27 ottobre 2020