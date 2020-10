I pub oltre le 18: «Noi ci proviamo, ma è dura»

Nel mondo Covid che chiude alle 18, ci sono i bar e i ristoranti “classici” che il servizio a pranzo, abituati a farlo, lo salvano comunque, pur tra inevitabili perdite. E poi c’è la vasta platea di chi alle 18 di solito apriva, pronto a tirare dritto fino a notte fonda. Tra chi è messo male, pub e birrerie sono quelli messi peggio. La fascia oraria in cui erano abituati a lavorare non esiste più. Sono “Quelli della notte”: quelli che per un mese devono davvero reinventarsi dalla A alla Z. Nella speranza che basti, un mese. «Ci stiamo provando - si sfoga Aldo Carlo, per tutti semplicemente Ettore, titolare de “La Sacra Birra” di Sant’Ambrogio, il celebre locale di corso Moncenisio 18 - proviamo a inventarci l’acqua calda. Sono preoccupato, più che per me per questi ragazzi»...

su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020