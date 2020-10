Le tende dell’esercito davanti all’ospedale di Rivoli

Fanno un certo effetto quei due grossi tendoni militari allestiti all’ingresso dell’ospedale di Rivoli: sono stati montati ieri mattina, giovedì 29 ottobre, dall’esercito italiano nello spazio che precede l’ingresso del pronto soccorso e saranno collegati fra loro. Sono tende più grandi di quelle predisposte la scorsa primavera: la prima sarà adibita subito come punto di pre-triage, per facilitare ulteriormente le procedure di accesso e dividere meglio i flussi fra pazienti Covid e non Covid che arrivano in ambulanza. La seconda tenda sarà utilizzata come sala d’attesa. L’obiettivo, spiegano dalla Regione Piemonte, è potenziare i posti Covid di bassa e media intensità e in generale ridurre la pressione sui presidi ospedalieri e i pronto soccorso, con tensostrutture...

su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020