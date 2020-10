Orbassano, un polo Amazon sbarca in città?

Un nuovo scalo merci all’orizzonte. In questi giorni è stata protocollata una proposta di insediamento nell’area fra via Giovanni Agnelli, il confine con il Comune di Rivalta, l’autostrada per Pinerolo e l’sp 143. Si tratta di una proposta di un’attività di logistica che occuperà un’area di 135mila metri quadri, al cui interno verrà realizzato un capannone di 35mila metri quadri utilizzando una bassa densità edificatoria, con grandi spazi a parcheggio, sia per i mezzi pesanti che per le auto dei dipendenti...

