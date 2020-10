Remi, albanese che aiuta i migranti: «Sono stato accolto, ora mi sdebito»

Remi Muharem Hoxha ha 29 anni ed è praticamente coscritto della grande fuga dal suo paese natale, l’Albania, quando la generazione prima della sua salì, senza studiarci troppo su, sulle navi arrugginite che dal porto di Durazzo la portarono, abbarbicata su ogni ponte, su ogni spazio libero, nei porti pugliesi, alla ricerca di una vita migliore. Le migrazioni, per motivi politici od economici, fanno parte della storia umana. Ci sono state, ci sono e ci saranno anche quando noi saremo soltanto polvere. Molti di noi hanno la fortuna di nascere dalla parte giusta del Mondo, ad altri prima o poi tocca mettere piede su quelle carrette, arrugginite, del mare. La differenza la fanno la nostra voglia di accettarle le migrazioni. E se ne hai fatto parte, nascendo dalla parte in quel momento sbagliata del Mediterraneo, la sensibilità verso questo ciclico fenomeno umano magari ti è entrata più sotto pelle che ad altri. È successo proprio a Remi. Perfettamente integrato nella comunità segusina, tanto che l’accento del paese delle aquile è praticamente impercettibile ad un orecchio non allenato, con un buon lavoro per le mani, nelle scorse settimane è stato uno dei volontari della Croce Rossa Italiana ad imbarcarsi sulla “Gnv Allegra”, della flotta Costa, per portare soccorso ai migranti recuperati nel Mediterraneo, nel Canale di Sicilia...

Su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020