Valli-cintura, contagi raddoppiati in una settimana

I “numeri della pandemia” dicono che in valli e cintura i contagi da Covid-19 sono più che raddoppiati in appena una settimana: i casi attualmente positivi sono 2183, sette giorni fa erano 1085; da giovedì scorso, dunque, si contano 1098 persone infettate in più, per un incremento pari al 101,2 per cento. Un dato che, a più di due settimane dal Dpcm del 13 ottobre, certifica come le primissime misure restrittive varate dal governo non abbiano sortito alcun effetto benefico nemmeno sul nostro territorio. Il raddoppio dei casi è palpabile un po’ ovunque, con un picco in val Sangone: qui gli attualmente positivi sono 131 (+74), con un aumento addirittura del 129,82 per cento. È quanto emerge dai numeri della mappa Covid aggiornati alle 18,30 di ieri: il dato...

su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020