Nuovo Dpcm, il Piemonte sarà zona rossa?

A ieri sera era ancora tutto in alto mare, con governo e Regioni a rimpallarsi il cerino delle chiusure, ma una cosa appare pressoché certa: l’ennesimo Dpcm anti-Covid che sarà partorito tra oggi e domani, il quarto dal 13 ottobre scorso, dovrebbe vedere il Piemonte tra le Regioni col “bollino rosso” e quindi probabilmente sottoposte alle misure più restrittive, per via di un quadro epidemiologico e di pressione sul sistema sanitario che peggiora di giorno in giorno. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, al netto delle ordinanze che le singole Regioni hanno sempre avuto il potere di emanare, Palazzo Chigi ha infatti deciso che si procederà con misure differenziate territorialmente sulla base dei diversi “scenari di rischio”. Saranno individuate...

su Luna Nuova di martedì 3 novembre 2020