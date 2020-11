Parte da Bardonecchia la campagna per i tamponi rapidi

Oltre 150 tamponi in soli quattro giorni. È questo il ruolino di marcia della campagna di test rapidi per l’individuazione della positività al Covid messa in campo dal Comitato di Bardonecchia della Croce Rossa Italiana e dall’amministrazione comunale della Conca, con il beneplacito dell’Asl To3. Una campagna che mira ad approfondire il più possibile la penetrazione del virus nella comunità bardonecchiese ma non solo, perchè è aperta a tutti e se i sindaci, dell’alta ma anche della bassa valle, lo riterranno opportuno, è esportabile anche al di fuori della Perla...

Su Luna Nuova di martedì 3 novembre 2020