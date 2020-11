Rivoli, allarme sanitario: «Siamo in pochi e senza materiali»

GUARDA IL VIDEO

Tutti uniti al grido “Tu sì, tu no. Senza dpi non ci sto”. Sottotitolo: siamo stanchi. Queste parole anche sullo striscione posto da lavoratori e sindacati fuori dall’ospedale per il flash mob di venerdì mattina. La manifestazione è stata indetta dalle rsu Cgil, Cisl, Uil e “Nursing up” e si è tenuta nel parcheggio dell’ospedale. A prendere parte alla mobilitazione lavoratori dai vari reparti dell’ospedale, non solo infermieri, ma anche dipendenti amministrativi. Tutti distanziati con un cartoncino rosso o nero. Il primo simboleggia la situazione di emergenza in cui verserebbe la sanità pubblica. Un vero e proprio “codice rosso”, che si trasformerà in nero, a dire dei sindacati, se non si prendono provvedimenti. A protestare in tutto erano circa 50 persone: «Abbiamo dato...

su Luna Nuova di martedì 3 novembre 2020